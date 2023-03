Il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci

02 Mar 2023

Fnsi e Ast alla manifestazione per la scuola e la Costituzione di sabato 4 marzo a Firenze

Il sindacato dei giornalisti sarà presente alla mobilitazione promossa da FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola con una delegazione guidata dal presidente dell'Assostampa Toscana, Sandro Bennucci.

La Federazione nazionale della Stampa italiana aderisce, insieme con l'Associazione Stampa Toscana, alla manifestazione a difesa della scuola e della Costituzione in programma sabato 4 marzo, a Firenze, promossa da FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola dopo l'aggressione davanti al liceo Michelangiolo e le inaccettabili parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo da Vinci. Lo ha annunciato il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, intervenendo in apertura dei lavori del X Congresso di Stampa Romana.



Per il sindacato dei giornalisti «il diritto dei cittadini, di oggi e di domani, ad essere formati e informati è il pilastro della convivenza civile, la base dalla quale partire per avere un'opinione pubblica capace di scegliere perché messa in condizione di conoscere. Per questo - si legge in una nota - saremo in piazza assieme a tutte le realtà democratiche e antifasciste della toscana e nazionali».



A guidare la delegazione dei giornalisti sarà il presidente dell'Assostampa Toscana, Sandro Bennucci.