03 Feb 2023

29° Congresso Fnsi, il 7 febbraio conferenza stampa a Bologna

Appuntamento alle 12 negli spazi di Ateliersì con, fra gli altri, il segretario generale Fnsi, Raffaele Lorusso, il presidente della Clan Fnsi, Mattia Motta, il presidente Aser Matteo Naccari.

Martedì 7 febbraio 2023, alle 12, negli spazi di Ateliersì, a Bologna, in via San Vitale 69, è convocata una conferenza stampa per presentare il 29° Congresso della Federazione nazionale della Stampa italiana che si terrà a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023.



Nell'occasione, inoltre, verranno resi noti i dati del "Precariometro", rilevazione nazionale per una fotografia aggiornata del profilo del giornalista non dipendente realizzata in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dei lavori nell'informazione digitale, Attraverso lo schermo.



Interverranno il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso, il presidente dell'Associazione stampa Emilia Romagna, Matteo Naccari, Mattia Motta (presidente Clan-Fnsi) e Paola Marras (Osservatorio Attraverso lo schermo). Saranno presenti anche i giornalisti e le giornaliste del Direttivo Aser.



PRECARIOMETRO GIORNALISTI

Sei giornalisti non dipendenti su dieci sono "molto insoddisfatti" delle proprie condizioni di lavoro. Quasi la metà ha subito riduzioni di compenso unilaterali. Uno su tre subisce un danno previdenziale dal proprio editore per uno scorretto inquadramento; gli altri sono CoCoCo e Partite Iva con redditi da lavoro povero. Otto su dieci sono "monocommittente", il 35 per cento usa mezzi aziendali nonostante il lavoro sia "autonomo". Queste alcune anticipazioni del Precariometro, la rilevazione realizzata dalla Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi in collaborazione con Attraverso lo schermo - Osservatorio dei lavori digitali che verrà presentata a margine dell'incontro.