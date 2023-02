La locandina dell'evento (Da odg.it)

01 Feb 2023

'60 anni dell'Ordine, le sfide del futuro e il dovere della verità': il 3 febbraio incontro a Roma

Appuntamento dalle 10.30 alla Biblioteca nazionale con, fra gli altri, il ministro Carlo Nordio, il costituzionalista Giovanni Maria Flick, la vicepresidente del Parlamento Ue Pina Picierno, il viceministro Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario Alberto Barachini.

Venerdì 3 febbraio 2023, dalle 10.30 alle 12.30, alla Biblioteca nazionale di Roma (viale Castro Pretorio, 105) incontro dal titolo "60 anni dell'Ordine, le sfide del futuro e il dovere della verità". Il 3 febbraio la legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti compie 60 anni. Un traguardo importante per il giornalismo che in questo periodo ha vissuto una straordinaria e tumultuosa trasformazione.



L'evento, una riflessione sul presente con lo sguardo rivolto al futuro, sarà occasione di analisi e proposte per il giornalismo e per ribadire l'impegno dell'Ordine per una professione al passo dei tempi.



Introdotti da Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, intervengono, fra gli altri: Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Giovanni Maria Flick, costituzionalista; Pina Picierno, vicepresidente Parlamento Europeo; Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia; Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'Informazione e l'Editoria.



A seguire testimonianze ed esperienze di colleghe e colleghi giornalisti. Conclude Paola Spadari, segretaria nazionale dell'Ordine.



L'evento si svolge con la media partnership dell'agenzia Ansa e in collaborazione con la Rai. Sarà possibile seguire l'iniziativa in diretta sul canale YouTube del Cnog.



