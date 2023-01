La locandina del Festival Figilo (particolare)

26 Gen 2023

Gallipoli, dal 26 al 28 gennaio il VII Festival dell'informazione giornalistica locale 'Figilo'

Tre giornate di studio con giornalisti, autori e docenti universitari sui temi di più stringente attualità. Intervengono, fra gli altri, il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso e il presidente del Cnog, Carlo Bartoli.

Tutto pronto a Gallipoli per il VII Festival dell'informazione giornalistica locale 'Figilo', la kermesse, organizzata con – fra gli altri – Provincia di Lecce, Città di Gallipoli, Anso (Associazione nazionale Stampa online), Ordine dei giornalisti e Piazzasalento, in programma da giovedì 26 a sabato 28 gennaio 2023.



Si parte il 26 gennaio alle 10 con la presentazione di Figilo a cura di Fernando D'Aprile, già direttore Piazzasalento e ideatore di Figilo; Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce; Attilio Caroli Caputo, direttore generale Caroli Hotels.



A seguire il dibattito "Evoluzione di saperi e competenze della figura del giornalista. La riforma della professione", con Piero Ricci, presidente Odg Puglia; Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Rosario Tornesello, direttore di Nuovo Quotidiano di Puglia; Oscar Iarussi, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno. Conduce Adelmo Gaetani, già consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti.



Nel pomeriggio riflessione su "Informazione e informatica: quali giornalisti al tempo della digitalizzazione della notizia". Ne discutono: Angelo Luigi Baiguini, vicepresidente nazionale Ordine dei giornalisti; Luigi Spedicato, docente di Sociologia della Comunicazione Università del Salento; Rita Palumbo, fondatrice e portavoce ReteCoM. Conduce Michele Mezza, giornalista e docente di Epidemiologia sociale Università Federico II di Napoli.



Primo tema della giornata di venerdì 27 gennaio è "Cronaca locale e modelli di business della free press", con Renato Piccoli, redattore Tg3 Puglia; Davide Desario, direttore di Leggo; Mauro Giliberti, giornalista Rai – Porta a Porta; Emilio Faivre, direttore Brindisireport.it e Lecceprima.it. Conduce Ruben Razzante, docente di Diritto dell'Informazione all'Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma, già componente della task force anti-fake news del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.



A seguire il panel dedicato a "L'informazione di qualità tra diritti dei giornalisti, riforma della professione e osservanza delle regole deontologiche", con Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi. Conduce Adelmo Gaetani.



Nel pomeriggio si discute di "Nuove frontiere della tutela sulla privacy nell'esercizio del diritto di cronaca" con Ruben Razzante; Baldo Meo, capo ufficio stampa dell'Autorità per la protezione dei dati personali; Renato Piccoli; Elio Donno, presidente del Consiglio nazionale di disciplina dell'Ordine dei giornalisti; Claudio Rinaldi, direttore responsabile Gazzetta di Parma e Radio Tv Parma. Conduce la giornalista di Lecceprima.it, Valentina Murrieri.



Spazio quindi a "Net War: la lezione Ucraina. L'informazione come Cyber Security", con Giuliana Sgrena, giornalista e scrittrice; Francesco Di Costanzo, presidente PA Social e Fondazione Italia Digitale; Paolo Di Giannantonio, giornalista e conduttore televisivo; Franco Di Mare, giornalista e inviato; Michele Mezza, autore del libro "Net War" (Donzelli editore); Stefano Cristante, docente di Sociologia della Comunicazione dell'Università del Salento. Conduce Sergio Talamo, giornalista e docente universitario.



Ultimo appuntamento della giornata, alle 18, con il forum "Locale e Iperlocale, piccoli editori locali e quality journalism. Progetti dal basso tra associazionismo e giganti digitali. Esperienze a confronto". Partecipano: Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente Anso; Giacomo Di Girolamo, direttore TP24 e RMC 101; Saverio Zeni, editore di OK!Mugello; Chiara De Servi, strategic partner manager, new partnership Google; Serena Fasiello, vicepresidente Ordine giornalisti di Puglia; Claudio Rinaldi. Conduce Fernando D'Aprile.



Il Festival chiude sabato 28 gennaio con due incontri. Alle 9, "Podcast e media tradizionali: la rivoluzione ascoltabile. Esperienze locali a confronto", con Antonio Iovane, scrittore, giornalista, podcaster per Gedi Digital, autore del volume "Podcast narrativo. Come si racconta una storia nell'epoca dell'ascolto digitale" (Gribaudo); Giacomo Di Girolamo; Elisabetta Liguori, scrittrice e autrice dell'audiolibro "Il metodo Aquilani". Conduce Pierpaolo Lala, giornalista e operatore culturale.



Alle 11, infine, "Giornalismo, sport e comunicazione tra organizzazione e narrazione", con Aurelio Capaldi, giornalista Rai Sport; Fabio Massimo Splendore, giornalista del Corriere dello Sport; Mauro Balata, presidente Lega Nazionale Professionisti serie B; Fabio Luigi Nichil, docente di Didattica della Lingua Italiana all'Università del Salento. Conduce Pierpaolo Lala.



Il programma completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Festival. Gli incontri sono trasmessi in diretta social sulla pagina Facebook FigiloGallipoli.