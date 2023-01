La locandina delle iniziative di Fiumicello (particolare – Foto: Twitter @GiulioSiamoNoi)

Regeni, a 7 anni dal rapimento le iniziative in ricordo del ricercatore ucciso in Egitto

Il 25 gennaio 2016 si persero le tracce di Giulio, il cui corpo fu ritrovato il 3 febbraio. A Fiumicello, suo paese di origine, in programma anche una fiaccolata silenziosa e un evento con, fra gli altri, Alessandra Ballerini, Ascanio Celestini, Giuseppe Giulietti.

Siamo alla vigilia del settimo anniversario del rapimento di Giulio Regeni, di cui si persero le tracce al Cairo il 25 gennaio 2016: il corpo straziato con evidenti segni di torture fu ritrovato in un fossato ai bordi della strada che collega la capitale egiziana ad Alessandria il 3 febbraio 2016. Da allora la famiglia di Giulio non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia.



In occasione di questa triste ricorrenza, il 25 gennaio 2023 sono in programma a Fiumicello, il paese di origine di Regeni, alcune iniziative per ricordare il giovane ricercatore scomparso e ribadire valori quali la libertà, i diritti umani, il rispetto delle differenze culturali, interpretando il comune sentimento di rispetto e di vicinanza ai suoi familiari.



Ad annunciarle è l'Associazione della Stampa del Friuli Venezia-Giulia: si parte la mattina con il Laboratorio "Parole e Diritti" con le scuole e la firma del protocollo d'intesa sul Comitato di coordinamento permanente del governo dei giovani.



Assieme allo stesso governo dei giovani, che rappresenta la collettività dei giovani di Fiumicello, alle 18.15 è prevista la partenza della camminata dei diritti da piazzale Falcone e Borsellino, il cui arrivo è previsto a piazzale dei Tigli. Alle 19.41, l'orario dell'ultimo sms inviato da Giulio alla sua fidanzata, è in programma una fiaccolata silenziosa, che inizierà con un minuto di raccoglimento.



Alle 20.15 in Sala Bison l'appuntamento "Parole, immagini, musica per Giulio" con Paola e Claudio Regeni, Alessandra Ballerini e la partecipazione di Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Alessandro De Marchi, Roberto Fico, Giuliano Foschini, Fabio Geda, Carlo Lucarelli, Matteo Macor, Marco Paolini, Pif, Massimiliano Riva, Davide Romagnoni, Lorenzo Terranera, Luigi Maria Vignali, con interventi musicali di Massimo De Mattia, flautista di fama nazionale e Alessio Velliscig, cantante dei Quintorigo, alla chitarra e voce. Sarà presente anche il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti.



