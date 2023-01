La locandina dell'incontro formativo (Foto: sindacatogiornalistiveneto.it)

20 Gen 2023

A Padova corso di formazione sulla figura di San Francesco di Sales

L'evento organizzato da Ucsi e Isre in programma il 28 gennaio 2023: si celebra il centenario della proclamazione a patrono dei giornalisti e degli scrittori.

Si svolgerà presso la sala dello Studio teologico della basilica di Sant'Antonio a Padova, il 28 gennaio 2023, l'evento organizzato da Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) e Isre (Istituto superiore internazionale salesiano di ricerca educativa) per celebrare il centenario della proclamazione di san Francesco di Sales a patrono dei giornalisti e degli scrittori.



La scelta della città veneta è dovuta al fatto che san Francesco di Sales studiò Diritto e Teologia presso l'università patavina tra il 1588 e il 1592, periodo durante il quale, molto probabilmente, decise di diventare prete.



Il Card. Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, delineerà la figura del santo, mentre alla mattinata di studio saranno presenti anche Paolo Ruffini, prefetto del dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e padre Giulio Albanese, missionario comboniano e giornalista. Nel corso dell'incontro sarà proiettato il cortometraggio dal titolo "San Francesco di Sales, ieri e domani", realizzato dai giovani reporter di Cube Radio, l'emittente accademica dell'Istituto universitario salesiano di Venezia (Iusve).



Mimmo Vita, presidente Ucsi Veneto, e Michela Possamai, presidente Isre di Venezia, introdurranno l'incontro. A seguire ci sarà una tavola rotonda focalizzata sull'infodemia e sulla trasformazione della comunicazione odierna schiacciata tra pesanti crisi interne ed esterne ai media, che sarà moderata dal presidente nazionale Ucsi Vincenzo Varagona e alla quale parteciperanno le giornaliste Lucia Bellaspiga (Avvenire) e Vania de Luca (Tg3), i docenti dell'Università di Padova Vittorio Berti (Storia del cristianesimo), Fabrizio Ferrari (Storia delle religioni) e Enzo Pace (Sociologia delle religioni), il Presidente dell'Associazione webmaster cattolici italiani (Weca) Fabio Bolzetta e Federico Ruozzi (docente di Storia del cristianesimo presso l'Università di Modena e Reggio Emilia).



Il meeting, durante il quale saranno approfonditi alcuni temi proposti da Papa Francesco nella lettera apostolica "Totum amoris est" (Tutto appartiene all'amore) sulla figura del santo vescovo di Ginevra, si svolgerà dalle 9:30 alle 12:45 ed è accreditato presso l'Ordine dei giornalisti del Veneto per il conseguimento di tre crediti formativi.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sull'incontro di formazione sono disponibili sul sito web del Sindacato giornalisti Veneto.