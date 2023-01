La sede del Sindacato unitario giornalisti Campania a Napoli

'La luce contro le tenebre della guerra', 17 gennaio incontro nella sede del Sugc

Il calendario solidale 'Profughe ucraine a Napoli', una mostra fotografica e una performance teatrale: è il progetto, curato dall'associazione My Volia, finalizzato a una raccolta benefica in aiuto del popolo ucraino. La presentazione alle 14.30 in vico Monteleone, 12.

Da Napoli una speranza di luce contro le tenebre. Nella sede del Sindacato unitario giornalisti della Campania, martedì 17 gennaio 2023, alle 14.30, sarà presentato, con il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti, il segretario del Sugc Claudio Silvestri, il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi e del mensile "San Francesco" padre Enzo Fortunato, la portavoce di Articolo21 Campania Désirée Klain e la presidente della consulta immigrati del Comune, Fatou Diako, il calendario solidale "Profughe ucraine a Napoli".



Su iniziativa dell'organizzazione di volontariato "My Volia", con il supporto del Console Generale dell'Ucraina a Napoli e le organizzatrici dell'iniziativa, Zhanna Zhukova e Olha Korenkova, nel corso della conferenza stampa si illustrerà il progetto, finalizzato ad una raccolta benefica in aiuto del popolo ucraino, in particolare per l'acquisto di generatori elettrici.



L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno dell'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese e con il patrocinio e la comunicazione solidale di Articolo21 Campania, proseguirà con una mostra fotografica, un'esposizione dei quadri e una significativa performance teatrale, durante la quale continuerà la ricerca dei fondi necessari. L'inaugurazione è prevista il giorno dell'unificazione dell'Ucraina, il 22 gennaio, alle 18 nella Galleria Borbonica, con una visita guidata finale.



«A causa dell'aggressione russa e dei continui attacchi alle infrastrutture critiche in Ucraina c'è mancanza di elettricità. Coloro che sono fuggiti dalla guerra stanno cercando di aiutare il Paese in ogni modo possibile. E il nostro calendario è uno di questi progetti», scrivono gli organizzatori in una nota.



«Il nostro calendario – continuano i volontari di My Volia – è un ringraziamento a Napoli. In un momento così difficile per l'Ucraina questa città ha accettato i rifugiati, ci ha protetto e ci ha persino fatto innamorare di sé».