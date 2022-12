Antonio Megalizzi

11 Dic 2022

'Non fermiamo questa voce', torna la maratona per ricordare Antonio Megalizzi e Bartosz Pedro Orent-Niedzielski

Appuntamento il 14 dicembre 2022, dalle 8 alle 18, per l'iniziativa promossa, come ogni anno, da RadUni, Associazione degli operatori e dei media universitari, Europhonica Italia, il format RadUni e la Fondazione Megalizzi. Hashtag: #nonfermiamoquestavoce.

In prossimità dell'anniversario dell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018, RadUni, Associazione degli operatori e dei media universitari, Europhonica Italia, il format RadUni che si occupa di Europa, e la Fondazione Antonio Megalizzi realizzeranno - come ogni anno - la maratona "Non Fermiamo Questa Voce", che verrà trasmessa a reti unificate dalle radio universitarie del circuito nazionale RadUni il 14 dicembre 2022, dalle ore 8 alle ore 18.



«La data scelta – spiega una nota della Fondazione Megalizzi – coincide con il giorno della scomparsa di Antonio Megalizzi, giovane giornalista europeo e caporedattore di Europhonica, ma il pensiero è rivolto anche a tutte le persone che persero la vita a seguito dell'attentato avvenuto a Strasburgo l'11 dicembre 2018, tra cui l'amico e collega Bartosz Orent-Niedzielski. Un ricordo che unisce le tante voci di chi ha conosciuto Antonio e Bartosz e di chi ha scoperto le loro storie successivamente e ne ha tratto ispirazione nella propria vita. Un'occasione per raccontare le tante attività e iniziative portate avanti in questi anni, per continuare a parlare di Europa e comunicazione e per riascoltare ancora le voci di Antonio e Bartosz».



Sarà anche trasmesso in anteprima il podcast "Antonio Megalizzi e il sogno d'Europa", creato da Unica Radio e dedicato alla figura di Antonio, e un contenuto inedito realizzato dalla redazione di Europhonica Italia. Nelle ore di diretta ci sarà una staffetta di alcune delle radio universitarie con interventi di redattori ed ex redattori delle radio universitarie insieme a rappresentanti e volontari della Fondazione Antonio Megalizzi. L'hashtag ufficiale è #nonfermiamoquestavoce.



Oltre a partecipare attivamente alla maratona, il 14 dicembre la Fondazione Megalizzi, sarà presente in piazza Pasi a Trento con uno stand per raccontare le iniziative per ricordare Antonio e tenere viva la sua memoria. In contemporanea, l'immagine di "Antonio l'Europeo" realizzata da Mauro Biani nel 2018 sarà proiettata a Trento sul pannello di fronte a piazza Dante, nei pressi dell'autostazione.



