11 Dic 2022

Carta di Roma, il 15 dicembre presentazione del X Rapporto 'Notizie dal fronte'

Interverranno, tra gli altri, i giornalisti Valerio Cataldi, Francesca Mannocchi, Laura Pertici, Nello Scavo e Marco Tarquinio.

Giovedì 15 dicembre 2022, alle 15, nella sala Teatro dell'Università eCampus, a Roma, presentazione del X Rapporto di Carta di Roma "Notizie dal fronte". Interverranno, tra gli altri, i giornalisti Valerio Cataldi, Francesca Mannocchi, Laura Pertici, Nello Scavo e Marco Tarquinio, la scrittrice Djarah Kan, la regista afghana Sahraa Karimi e l'attivista Ada Ugo Abara. Conduce l'attrice Daniela Morozzi.



Così, sul proprio sito web, l'associazione Carta di Roma spiega il titolo del rapporto: "Fronte" perché il dramma della guerra ucraina e dei milioni di rifugiati è centrale nell'agenda delle migrazioni del 2022. "Fronte" perché il decennio 2013-2022 è caratterizzato da una informazione militante, con fazioni che si confrontano e si scontrano. "Fronte" perché il lessico bellico caratterizza per tutto il decennio il racconto sulle migrazioni (assedio, invasione, trincea, bomba).



"Fronte" perché, nell'anno in corso, si torna a evocare frontiere, fisiche e metaforiche, dentro e fuori l'Europa. "Fronte" perché si riportano testimonianze di chi è impegnato in prima linea nel salvataggio e nella prima accoglienza. "Fronte" perché ci si ferma al fronte degli arrivi, lasciando nell'oblio le biografie delle persone migranti un attimo dopo l'arrivo.



