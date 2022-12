La locandina del seminario (particolare)

19 Dic 2022

'Magistratura e stampa', il 20 dicembre convegno a Bari

Giornalisti, avvocati, magistrati e rappresentanti delle istituzioni a confronto sul tema del delicato rapporto fra giurisdizione e informazione. Partecipano, fra gli altri, Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi; Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia; Giuseppe Santalucia, presidente Anm; Franco Cassano, presidente della Corte d'Appello di Bari; Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari.

Il delicato rapporto fra giurisdizione e informazione, con le sue ricadute sui cittadini e sulla democrazia, è il tema al centro del convegno dal titolo "Magistratura e stampa. Democrazia, informazione, giurisdizione" in programma a Bari, martedì 20 dicembre 2022, al Teatro comunale "Niccolò Piccinni", promosso dall'Associazione nazionale magistrati in collaborazione con il Comune, l'Ordine degli avvocati di Bari e l'Ordine dei giornalisti di Puglia.



Dopo i saluti del sindaco di Bari, Antonio Decaro; del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; del presidente della Corte d'Appello di Bari, Franco Cassano; del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Serena Triggiani e di Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Puglia, l'introduzione dei lavori è affidata ad Angelo Salerno, presidente della Giunta Esecutiva della Sezionale Anm di Bari.



Spazio quindi al confronto, cui è prevista la partecipazione, fra gli altri, di: Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati; Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia; Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana; Roberto Rossi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari; Vincenzo Muscatiello, professore ordinario all'Università degli Studi di Bari; l'avvocato Michele Laforgia. Modera l'incontro Claudia Fusani, giornalista de Il Riformista e Tiscali.it.



L'appuntamento è alle 16.30. L'accesso è aperto al pubblico ed è prevista la diretta streaming dell'incontro. Per partecipare è raccomandata la prenotazione inviando una mail a gesanm.bari@gmail.com.



Tutte le informazioni sul sito web dell'Associazione nazionale magistrati.