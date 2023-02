La sala Azzurra della Fnsi (Foto: archivio)

01 Feb 2023

In ricordo di Paolo Meucci, il 7 febbraio incontro in Fnsi

Appuntamento alle 17 per rendere omaggio al giornalista, per decenni in Rai anche come ideatore e guida di importanti programmi di inchiesta e di approfondimento, scomparso nel novembre 2022 a 84 anni.

Martedì 7 febbraio 2023, alle 17 la sede della Fnsi ospita una iniziativa in ricordo di Paolo Meucci, giornalista Rai, per decenni ideatore e guida di importanti programmi di inchiesta e di approfondimento, come Tg2 Dossier, scomparso a novembre 2022 a 84 anni.



Un maestro per generazioni di cronisti, in redazione come alla Scuola di giornalismo di Perugia, dove ha a lungo insegnato cosa fosse l'informazione televisiva, come raccontare, decodificare, interpretare la realtà attravero l'uso di immagini e voci.



Per rendergli omaggio, colleghe e colleghi, amici, allievi che hanno potuto conoscere Paolo Meucci si ritroveranno insieme «per ringraziare ancora una volta – anticipa il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti – un maestro, nel senso profondo della parola».