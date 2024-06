La locandina dell'iniziativa (Foto: cgiltorino.it)

21 Giu 2024

'Libertà di stampa: come difenderla?', incontro a Torino con giornalisti e società civile

Appuntamento martedì 25 giugno 2024, alle 18 al Magazzino sul Po, con - fra gli altri - Associazione Stampa Subalpina, Ordine dei giornalisti del Piemonte, Cdr della Tgr Rai.

'Libertà di stampa: come difenderla?' è il titolo di un incontro, organizzato e promosso da La Via Maestra Comitato Torinese (Cgil), per ragionare con giornalisti, operatori dell'informazione e società civile su uno dei diritti cardine della democrazia e per discutere di spazi di libertà e di come questi si stiano sempre più restringendo, a partire dai conflitti di interesse e fino al nodo del servizio pubblico radiotelevisivo.



All'iniziativa parteciperanno anche Associazione Stampa Subalpina, Ordine dei giornalisti del Piemonte, il circolo regionale di Articolo21, Cdr Rai di Torino. L'appuntamento è fissato per martedì 25 giugno 2024 dalle 18 alle 20 a Torino (Magazzino sul Po in via Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione, 18).



«L'informazione è come l'aria che respiriamo: se è pulita viviamo a lungo e bene, se qualcuno la avvelena è a rischio la nostra sopravvivenza. Un'informazione inquinata altera le regole del gioco democratico, nei luoghi di lavoro come nella società. Riduce l'agibilità politica e sociale, comprimendo le nostre libertà», ricorda la Cgil Torino nell'invito all'incontro pubblicato sul proprio sito web.



«L'informazione riguarda tutta la collettività e non soltanto, come talvolta si pensa, gli addetti ai lavori. Per questo - rimarca Stefano Tallia, presidente dell'Odg Piemonte, su casadeigiornalisti.it - le associazioni che si riconoscono ne La Via Maestra, promossa dalla Cgil, con l'adesione dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, dell'Associazione Stampa Subalpina, dell'associazione Giulia Giornaliste e di numerose altre realtà associative, hanno chiesto a donne e uomini di mondi diversi di raccontare che cosa sia la libertà di stampa e come la sua limitazione influisca sulla nostra quotidianità».