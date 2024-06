Piazza Oberdan a Trieste, sede del Consiglio regionale Fvg (Foto: Geobia da commons.wikimedia.org)

20 Giu 2024

Trieste, Assostampa e Odg Fvg: «Riaprire al più presto la sala stampa del Consiglio regionale»

L'appello del sindacato e dell'Ordine regionali in un comunicato congiunto diffuso giovedì 20 giugno 2024.

«L'Ordine dei giornalisti e l'Assostampa Fvg chiedono e auspicano che venga riaperta quanto prima la sala stampa del Consiglio regionale, a Trieste, ormai da decenni punto di riferimento dei colleghi che seguono i lavori consiliari. Una sala stampa intitolata oltretutto ad un validissimo e apprezzato collega della Rai, Walter Spreafico, prematuramente scomparso nel 2008, che il Consiglio Regionale ha voluto così ricordare». Lo si legge in una nota congiunta diffusa da sindacato e Ordine regionali giovedì 20 giugno 2024.



«È giusto – prosegue la nota - che i colleghi di Acon abbiano spazi adeguati per il loro lavoro e auspichiamo che l’amministrazione regionale possa metterli nelle condizioni, anche logistiche, di svolgere al meglio la loro attività, ma ciò non può e non deve penalizzare tutti gli altri colleghi. Siamo certi che anche i vertici del Consiglio Regionale condividano queste nostre preoccupazioni».