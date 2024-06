La copertina dell’ultimo numero di TrovaRoma, in edicola il 13 giugno 2024

20 Giu 2024

Stampa Romana: «Chiude TrovaRoma, Gedi faccia chiarezza sul futuro dei giornalisti»

Il sindacato regionale «è e sarà al fianco dei colleghi a tutela dei loro diritti».

«Oggi TrovaRoma e TrovaMilano, storici inserti che hanno contribuito al successo editoriale di Repubblica, non sono in edicola. Il gruppo Gedi ha deciso di cancellarli, senza dare alcuna chiara indicazione sul futuro professionale dei giornalisti delle redazioni e dei numerosi collaboratori, molti dei quali di lungo corso». Così in una nota diffusa giovedì 20 giugno 2024 l'Associazione Stampa Romana, che «è e sarà al fianco dei colleghi a tutela dei loro diritti».