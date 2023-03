La sala Walter Tobagi della Fnsi (Foto: archivio)

13 Mar 2023

Articolo21 lancia la 'Rete per la Costituzione', il 14 marzo assemblea nazionale in Fnsi

Appuntamento dalle 14.30 in sala Tobagi. «Porte aperte e chi vuole 'prendersi cura' della Carta antifascista, antirazzista, solidale», l'invito di Giuseppe Giulietti, già presidente del sindacato, tra i fondatori dell'associazione.

Domani, (martedì 14 marzo 2023, ndr) alle 14.30, si aprirà a Roma l'assemblea nazionale dell'associazione Articolo 21, evento che si svolgerà in presenza, nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana in corso Vittorio Emanuele II, 349.



Sarà l'occasione per discutere della nascita della Rete per la Costituzione.



«Parleremo anche di questo durante l'assemblea: ovviamente porte aperte e chi vuole 'prendersi cura' della Costituzione antifascista, antirazzista, solidale», è l'invito di Beppe Giulietti, già presidente Fnsi, tra i fondatori di Articolo 21. (Adnkronos)