La locandina del corso

05 Apr 2024

'Parole oltre il ghetto. Rom e sinti nel racconto mediatico': l'8 aprile corso di formazione a Milano

L'iniziativa è promossa da Carta di Roma. L'appuntamento è dalle 10 alle 13 presso l'Auditorium di Radio Popolare in via Ollearo, 5.

L’8 aprile 2024, in occasione della Giornata internazionale dei rom, sinti e caminanti, si terrà presso l’Auditorium di Radio Popolare in via Ollearo 5 a Milano, dalle 10 alle 13, il corso di formazione ‘Parole oltre il ghetto. Tra stigma e invisibilità. Rom e sinti nel racconto mediatico’.



L’iniziativa è promossa da Carta di Roma e organizzata dall’Odg Lombardia, sostenuta dall’Ufficio Antidiscriminazioni Razziali (Unar) in occasione di ‘3-10 aprile 2024. Prima settimana per la promozione della cultura Romanì e per il contrasto alI‘antiziganismo’, in collaborazione con la Fondazione Diritti Umani e con il patrocinio del Cnog, intende affrontare l’antiziganismo e le proposte per contrastarlo dal punto di vista storico, linguistico e comunicativo. E sarà l’occasione per distribuire in anteprima ai presenti l’aggiornamento del glossario su rom e sinti delle Linee Guida della Carta di Roma, inserite dall’Ordine dei giornalisti nel proprio Testo unico dei diritti e dei doveri della professione.



Saranno chiamati ad affrontare il tema dell’antiziganismo e delle sue conseguenze Agnese Canevari e Roberto Bortone (Unar), Stefano Pasta (Università Cattolica), Dijana Pavlovic (Alleanza Romanì), Danilo De Biasio (Fondazione Diritti Umani), Paola Barretta (Carta di Roma).



I giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati su www.formazionegiornalisti.it otterranno cinque crediti deontologici.