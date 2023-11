La locandina della Partita della parità e del rispetto

13 Nov 2023

Partita della parità e del rispetto, il 14 novembre in campo a Bologna contro la violenza sulle donne

Dopo il match, in programma alle 10.30, previsto un corso di formazione su 'Donne Media e Sport, il linguaggio giusto per una diversa informazione'.

Nella mattinata di martedì 14 novembre 2023, a partire dalle 10.30, presso l’impianto del Circolo Sportivo Il Fossolo, in via Felsina 52 a Bologna, si svolgerà la Partita della parità e del rispetto promossa da Amnesty International Italia, Assist, Aic-Associazione italiana calciatori, Sport4Society, Uisp e Usigrai. Lo slogan scelto per l’iniziativa, “Stop alla violenza sulle donne”, è dedicato con particolare attenzione alle aree coinvolte da guerre, in Palestina e Ucraina, e ai regimi totalitari che negano i diritti delle donne.



In campo si affronteranno due squadre, una formata dai giornalisti del Circolo Sportivo Rai, l’altra composta da attivisti e attiviste per i diritti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, rappresentanti delle associazioni per i diritti delle donne.



A seguire, dalle 14 alle 17, presso il Centro polifunzionale “Populonia”, si terrà il corso “Donne Media e Sport, il linguaggio giusto per una diversa informazione” che darà diritto a tre crediti formativi per i giornalisti che si iscriveranno sul portale della formazione. Il corso è organizzato da Amnesty International, Assist, Aic, Sport4Society, Uisp e Usigrai, con il patrocinio di Ussi e in collaborazione con Odg Emilia Romagna, Giulia Giornaliste e Fnsi.



L’obiettivo è quello di promuovere un buon giornalismo scevro da stereotipi e pregiudizi, dare alle discipline femminili pari visibilità, declinare i ruoli, le funzioni e le cariche al femminile ed evidenziare le discriminazioni e le discrepanze in termini di benefit, premi e tutele.