Perequazione, nelle tredicesime 2020 la 'una tantum' alle pensioni più basse

Confermata anche per quest'anno l'erogazione della prestazione a sostegno dei pensionati con assegni inferiori a 35.000 euro resa possibile grazie al Fondo istituito con gli accordi contrattuali stipulati da Fnsi e Fieg. I beneficiari saranno in totale 457, 22 in meno rispetto all'anno precedente.

Fondo Perequazione, nelle tredicesime 2020 la una tantum alle pensioni più basse (Foto: Pixabay)

È confermata anche per il 2020 l'erogazione di un importo una tantum sulle tredicesime dei giornalisti le cui pensioni risultano inferiori ai 35.000 euro annui. Saranno in tutto 457 i pensionati che beneficeranno del contributo stanziato grazie al Fondo di perequazione gestito da Fnsi e Inpgi: 444 pensionati diretti e 13 pensionati superstiti.



Ai titolari di pensione diretta che percepiscono un assegno mensile inferiore a 2.500 euro (pari a 35.000 euro lordi annui) andranno 2.000 euro lordi. I pensionati superstiti titolari di un assegno pensionistico fino a 1.000 euro al mese (pari a 14.000 euro lordi annui) riceveranno 1.500 euro una tantum.



La spesa complessiva ammonta a circa 907.000 euro. L'erogazione, soggetta a tassazione ordinaria, sarà applicata alle pensioni in essere alla data del 31 dicembre 2019.



In base ai criteri adottati dal Comitato tecnico Fnsi/Inpgi che si occupa della gestione del Fondo, dall'erogazione sono esclusi i seguenti trattamenti:

pensioni dirette con anzianità contributiva Inpgi inferiore a 10 anni;

pensioni a superstiti riferite a posizioni de cujus con anzianità contributiva Inpgi inferiore a 10 anni;

pensioni non contributive;

beneficiari di assegni di superinvalidità e contributo per case di riposo.





A dicembre 2019 sono stati 479 i pensionati diretti (466) e pensionati superstiti (13) che hanno beneficiato dell'erogazione una tantum, per un totale di circa 949.000 euro stanziati a valere sul Fondo.



Il Fondo di perequazione, istituito il 1° gennaio 2010, sulla base degli accordi contrattuali stipulati da Fnsi e Fieg, allo scopo di tutelare le prestazioni previdenziali erogate dall'Inpgi ai giornalisti pensionati, è finanziato dal contributo di 5 euro mensili versato dai lavoratori dipendenti. Finalità del contributo è sopperire, in parte, alla perdita di potere d'acquisto che subiscono i trattamenti pensionistici nel corso del tempo.