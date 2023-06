Post inquietante contro Giusi Spica, la solidarietà del sindacato

08 Giu 2023

Post inquietante contro Giusi Spica, la solidarietà del sindacato

Un politico siciliano ha pubblicato sui social la foto della giornalista. Al fianco della collega Fnsi, Assostampa Siciliana e Assostampa Palermo, le Cpo di Fnsi, Ordine e Usigrai, Gruppo cronisti siciliani e il Cdr di Repubblica.

Dopo un articolo pubblicato sulle pagine del quotidiano La Repubblica, la giornalista Giusi Spica è stata vittima di un attacco sui social da parte di un politico di Acireale, che ha postato la foto della cronista.



L'Assostampa Siciliana ha espresso solidarietà alla collega attraverso una nota congiunta della segreteria regionale, di quella di Palermo e del gruppo cronisti siciliani: «Un post che definire sgradevole è poco e che ha un sapore intimidatorio, quello pubblicato sui social da un politico acese che invece di replicare ai contenuti di un articolo basato su fonti giudiziarie, ha scelto la gogna mediatica mettendo a rischio l'incolumità della collega Giusi Spica. Un comportamento che non possiamo accettare e contro il quale ci schieriamo a fianco a lei. Della collega di Repubblica conosciamo bene la correttezza nell'informare ed il rispetto delle regole. Respingiamo al mittente ogni tentativo di intimidazione e ricordiamo come l'informazione anche quando scomoda o non gradita resta pilastro della democrazia e della legalità e siamo pronti a difendere la collega in ogni sede opportuna».



Al fianco della collega anche la Federazione nazionale della Stampa italiana, le Cpo del sindacato, dell'Ordine dei giornalisti e dell'Usigrai, l'associazione Giulia giornaliste e l'organismo europeo delle giornaliste, Gender Efj, il Comitato di redazione di Repubblica.



«Il Cdr - si legge in una nota - esprime la propria vicinanza e solidarietà alla collega Giusi Spica, la quale dopo un articolo su Acireale è stata oggetto di un inquietante post social, recante anche la sua fotografia in redazione, da parte di un personaggio politico locale che sostiene un candidato sindaco dalle frequentazioni poco trasparenti. Le giornaliste e i giornalisti di Repubblica non sono disposti a farsi intimidire da alcuno e hanno al proprio fianco tutta la redazione. Come rappresentanza sindacale ci riserviamo se necessario di fare ulteriori passi nelle sedi opportune a sostegno e difesa di Spica».



«Una nuova ondata di odio corre sui social e colpisce in particolare le giornaliste. Gravissimo quello che è avvenuto a Palermo contro la collega Giusi Spica di la Repubblica», commentano le Cpo di Fnsi, Ordine e Usigrai, assieme a Giulia e all'organismo europeo delle giornaliste, Gender Efj, che «sono vicine alla collega Spica e alle giornaliste e ai giornalisti di Repubblica che si sono schierati al suo fianco e "non sono disposti a farsi intimidire da alcuno"».



(Foto: Particolare di un'immagine di Andrew Neel su Unsplash)