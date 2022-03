Palazzo di giustizia di Perugia (Foto: Asurnipal - Opera propria, CC BY-SA 4.0, via commons.wikimedia.org)

18 Mar 2022

Presunzione di innocenza, nasce l'Osservatorio regionale dell'Umbria

Istituito in maniera sperimentale, è composto da professionisti dell'informazione indicati dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa umbra cui affidare, di concerto con la Procura generale della Repubblica di Perugia, il compito di monitorare i comunicati ufficiali del distretto giudiziario.

Sabato 19 marzo alle 11 nella sede della Corte d'Appello di Perugia, il procuratore generale della Repubblica di Perugia Sergio Sottani, il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Cosimo Lorusso e il presidente dell'Associazione stampa umbra, Massimiliano Cinque, sottoscriveranno l'atto costitutivo dell'Osservatorio regionale permanente sull'attuazione del decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 188 sulla presunzione d'innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Ne danno notizia sindacato e Odg regionali.



L'atto costitutivo dell'Osservatorio permanente in Umbria – spiegano in una nota – viene istituito in maniera sperimentale ed è composto da professionisti dell'informazione indicati dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa umbra cui affidare, di concerto con la Procura generale della Repubblica di Perugia, il compito di monitorare i comunicati ufficiali del distretto giudiziario.