La locandina della manifestazione di Roma (Foto: amnesty.it)

26 Ott 2023

'Proteggere tutta la popolazione civile': il 27 ottobre mobilitazione di Amnesty

Le manifestazioni contro l'escalation di violenza in Israele e nei Territori palestinesi occupati, organizzate insieme all'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale, si svolgeranno a Roma, Milano e in altre città.

In risposta all’attuale escalation di violenza in Israele e nei Territori palestinesi occupati, Amnesty International Italia e l’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi) hanno lanciato un appello congiunto al governo e alle istituzioni italiane per porre al centro dell’azione politica il rispetto dei diritti umani e della vita delle popolazioni civili.



Le due associazioni, insieme ad altre organizzazioni della società civile, scenderanno in piazza il 27 ottobre a Roma (l'appuntamento è in piazza dell'Esquilino alle 18:30) e in altre città con lo slogan "Proteggere tutta la popolazione civile" per chiedere alle istituzioni italiane, all’Unione europea e alla comunità internazionale, di affrontare con urgenza la crisi umanitaria a Gaza e le violazioni dei diritti umani.



Altre iniziative sono previste sempre il 27 ottobre nelle seguenti città:

Milano, piazza Castello alle ore 19.00

Palermo, piazza Ruggero Settimo alle ore 18.30

Trapani, piazza Saturno alle ore 17.00

La Spezia, veglia itinerante da piazza Verdi a piazza del Bastione a partire dalle ore 18.00

Sanremo, Via Escoffier (angolo Via Matteotti) alle ore 18.30

Pesaro, piazza Lazzarini alle ore 18.30

Lecce, Porta Napoli alle ore 17.00

Bolzano, Ponte Langer, ore 17:30

Molfetta, Corso Umberto, Patrioti Molfettesi e sit-in finale presso la Villa Comunale, ore 19.00

Catania, Piazza Stesicoro – lato anfiteatro, ore 18:30.