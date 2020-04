Editoria | 23 Apr 2020 CONDIVIDI:

Quotidiani, Agcom certifica il trend negativo: a dicembre 2019 flessione dell'8% su base annua

Con riferimento all'intero periodo considerato (2015-2019), le copie giornaliere cartacee complessivamente vendute dai principali editori si sono ridotte di quasi un terzo, passando da 2,2 a 1,5 milioni di unità. In calo anche le copie digitali.

Quotidiani, Agcom certifica il trend negativo: a dicembre 2019 -8% su base annua

Per il settore dell'editoria i dati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni diffuso dall'Agcom confermano il trend negativo già evidenziato in passato: nel mese di dicembre 2019, la vendita di quotidiani è pari a circa 2,7 milioni di copie, in flessione dell'8% su base annua. Con riferimento all'intero periodo considerato (dicembre 2015-dicembre 2019), le copie giornaliere cartacee complessivamente vendute dai principali editori si sono ridotte di quasi un terzo, passando da 2,2 a 1,5 milioni di unità. Contestualmente, risultano in netta flessione anche le copie digitali (-24% nell'intero periodo, -4% da dicembre 2018). (Ansa)



PER APPROFONDIRE

Il report "Osservatorio sulle comunicazioni n. 1/2020" è pubblicato sul sito web dell'Agcom.