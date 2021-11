La locandina della giornata (particolare)

12 Nov 2021

'Raccontare la verità', il 13 novembre la conclusione del corso contro le fake news di Fnsi e Università di Padova

All'incontro, insieme con i circa 50 partecipanti che presenteranno gli elaborati redatti al termine del ciclo di studi, anche il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti; la segretaria del Sindacato giornalisti Veneto, Monica Andolfatto; Carlo Verdelli e i docenti Salvatore Soresi e Laura Nota.

Contro le fake news: un dialogo a quattro e la voce delle corsiste e dei corsisti. Si conclude con una giornata aperta al pubblico, sabato 13 novembre dalle 9 al Bo, il corso di formazione “Raccontare la verità: come informare promuovendo dei contesti inclusivi”, organizzato da Università di Padova e Federazione nazionale della Stampa italiana, con Sindacato giornalisti Veneto e Articolo 21.



Dopo i saluti e l’introduzione del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, le riflessioni di due docenti universitari, i professori Salvatore Soresi e Laura Nota su “L’indignazione e il coraggio di dire e riferire” e a seguire le riflessioni di due giornalisti, Carlo Verdelli – ex direttore di Repubblica che ha appena pubblicato per Feltrinelli “Acido” – e Roberto Reale su “Dalla Galassia Gutenberg alla galassia Zuckerberg dove tutti parlano e nessuno ascolta”.



Quindi il via alle sessioni parallele che vedranno protagonisti gli studenti, una cinquantina, che presenteranno i loro elaborati finali, frutto del percorso di studio avviato lo scorso aprile per un totale di 60 ore. Sono stati loro che, aderendo alla proposta formativa, hanno permesso la realizzazione del primo laboratorio multidisciplinare contro le fake news avviato in Italia e basato sull’alleanza tra il mondo del sapere e il mondo dell’informazione, sancita nel protocollo d’intenti siglato fra Ateneo di Padova e Fnsi.



«Il corso, rivolto a chi opera nell’ecosistema complesso della comunicazione, quindi non solo ai giornalisti – spiega la segretaria regionale Sgv, Monica Andolfatto – si è posto l’obiettivo di offrire un luogo, uno spazio di analisi, approfondimento e confronto su temi cruciali che impattano in maniera pesante sulla quotidianità delle professioni. L’indagine del mercato e delle condizioni di lavoro di chi opera in particolare nell’informazione e lo sviluppo di un approccio critico alla realtà sono stati i presupposti per promuovere contesti inclusivi in grado di smascherare e combattere le “fabbriche del falso” e i meccanismi della produzione e della proliferazione delle bufale».



Le lezioni sono state tenute da Fabrizio Barca, Paola Barretta, Ilaria Di Maggio, Tiziana Ferrario, Enrico Ferri, Ombretta Gaggi, Maria Cristina Ginevra, Giuseppe Giulietti, Giampiero Griffo, Stefano Lamorgese, Raffaele Lorusso, Stefania Mannarini, Elisa Marincola, Marco Mascia, Vincenzo Milanesi, Roberto Natale, Antonio Nicita, Laura Nota, Maurizio Paglialunga, Paolo Pagliaro, Walter Quattrociocchi, Sigfrido Ranucci, Roberto Reale, Paola Rosà, Sara Santilli, Salvatore Soresi, Giancarlo Tartaglia, Mirco Tonin, Fabiana Zollo.



Per seguire online i lavori occorre inviare una mail a info@sindacatogiornalistiveneto.it o iscriversi attraverso il form dedicato cliccando qui.