Mariano Giustino (Foto: archivio)

22 Feb 2022

Radio Radicale, la denuncia del Cdr: «Bloccato l'account Twitter di Mariano Giustino»

«La piattaforma ha chiesto al nostro collega la rimozione di alcuni post sulla crisi ucraina. Ancora una volta i social sono luogo in cui l'esercizio della professione giornalistica è messo a rischio», rilevano i rappresentanti sindacali, che chiedono l'immediata riapertura del profilo.

«L'account Twitter del nostro collega e corrispondente dalla Turchia Mariano Giustino è stato bloccato». Lo denuncia il Comitato di redazione di Radio Radicale, che in una nota spiega: «La piattaforma ha chiesto al nostro collega la rimozione di alcuni post sulla crisi ucraina. Ancora una volta i social sono luogo in cui l'esercizio della professione giornalistica è messo a rischio e il comportamento opaco di account e forse troll che probabilmente segnalano le opinioni che non piacciono viene condiviso superficialmente dai gestori delle piattaforme».



Per il Cdr, «è proprio in momenti come questo che invece occorre tutelare anche sui social la libertà e la qualità dell'informazione, qualità che contraddistingue l'attività di tanti colleghi coraggiosi e preparati quali il nostro Mariano Giustino, spesso esposti a gravi rischi. A lui – concludono i rappresentanti sindacali – tutta la solidarietà e la vicinanza del Comitato di redazione di Radio Radicale, che chiede l'immediata riapertura del suo account per garantire la continuità dell'insostituibile lavoro di Mariano Giustino».