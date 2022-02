Gli studi della Tgr Rai (Foto: @TgrRaiCampania via Facebook)

02 Feb 2022

Rai, Cdr della Tgr Campania contro azienda e direttore: «Mancata valorizzazione delle risorse interne»

I redattori esprimono «totale insoddisfazione per le scelte legate al piano editoriale in vista della chiusura del mandato dell'attuale capo redattore centrale». La scelta per la successione «con la designazione di un collega da altra sede penalizza e mortifica il lavoro svolto dalla redazione», denunciano.

Il Comitato di redazione della Tgr Rai di Napoli esprime all'azienda e al direttore della Tgr Alessandro Casarin «totale insoddisfazione per le scelte legate al piano editoriale e l'assoluta mancanza di considerazione circa la valorizzazione di risorse interne in vista della chiusura del mandato dell'attuale capo redattore centrale».



«La scelta per la successione legata a vicende burocratiche con la designazione di un collega da altra sede – è scritto in una nota – penalizza e mortifica il lavoro svolto dalla redazione che ha visto premiati con ascolti record tg e trasmissioni e che ha da sempre dimostrato negli ultimi anni unità di intenti e massimo spirito aziendale».



Il Cdr evidenzia «il mancato riconoscimento di questi aspetti» ed è «pronto a ribadire il dissenso espresso dai redattori nel corso dell'ultima assemblea, riservandosi di valutare ogni iniziativa». (Ansa)