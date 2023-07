La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

03 Lug 2023

Rai, il Cda approva lo schema del Contratto di servizio. Perplessità sul ruolo del giornalismo di inchiesta

La valorizzazione delle inchieste «è stata reinserita nel testo o stiamo parlando di una dichiarazione di impegno da parte dell'ad pro tempore? Anche perché il Contratto dura 5 anni. Questo ad solo 1», rileva il presidente Fnsi Vittorio di Trapani.

Il Consiglio di amministrazione della Rai ha preso atto dei palinsesti televisivi dei canali generalisti e specializzati dell'autunno-inverno 2023 illustrati dall'amministratore delegato Roberto Sergio e, nel corso della stessa seduta, lunedì 3 luglio 2023, ha esaminato e approvato lo schema del Contratto di servizio 2023-2028. Lo rende noto l'azienda.



Nella definizione dello schema del nuovo Contratto «è stata raccolta appieno e risolta la preoccupazione espressa sul nodo risorse economiche ed è proprio a tal fine che lo schema prevede per la prima volta un intero articolo dedicato alla sostenibilità economica e quindi alla compatibilità tra risorse riconosciute e perimetro degli obblighi di servizio pubblico», spiegano ancora da viale Mazzini.



E «sarà assicurato l'impegno da parte dell'azienda a tutelare e a valorizzare nell'applicazione del Contratto di servizio quella che è la grande tradizione del servizio pubblico nel campo del giornalismo di inchiesta», precisa poi l'ad Rai Roberto Sergio.



Un impegno messo a verbale ma non reintegrato come punto specifico nel testo, che finora lo comprendeva. Scelta che nei giorni scorsi aveva suscitato contrarietà e polemiche e che è uno dei motivi principali del voto contrario del consigliere eletto dai dipendenti, Riccardo Laganà, e dell'astensione della consigliera in quota Pd, Francesca Bria.



Perplessità sul ruolo del giornalismo investigativo nella futura Rai torna ad esprimerle anche il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, che sui social scrive: «Leggo le agenzie sul Contratto di servizio Rai dopo il Cda: ma quindi la valorizzazione del giornalismo d'inchiesta è stata reinserita nel testo o stiamo parlando di una dichiarazione di impegno da parte dell'ad pro tempore? Anche perché il Contratto dura 5 anni. Questo ad solo 1».



Il testo, come ricorda la stessa Rai, verrà ora trasmesso al ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla commissione di Vigilanza per l'acquisizione del relativo parere. Il Cda di viale Mazzini e il Mimit dovranno approvarlo definitivamente entro il 30 settembre.