11 Dic 2023

Rai Radio 1, Cdr Giornale Radio e Usigrai: «No a posizioni antiscientifiche»

I rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico prendono le distanze dopo le puntate di 'Giù La Maschera' e 'Il Rosso e Il Nero' dell'11 dicembre: «Il cambiamento climatico è un problema serio che non può e non deve essere affrontato con approssimative tesi da bar».

«Il Cdr del Giornale Radio e l'Usigrai, ancora una volta, devono con forza prendere le distanze dalle tesi antiscientifiche andate in onda oggi (lunedì 11 dicembre 2023, ndr) a 'Giù La Maschera' e 'Il Rosso e Il Nero' su Radio1». È quanto affermano, in una nota congiunta, i rappresentanti sindacali.



«Il cambiamento climatico – proseguono – è un problema serio che non può e non deve essere affrontato con approssimative tesi da bar. Noi siamo il servizio pubblico. Noi siamo la Rai e da sempre il Giornale Radio con i suoi professionisti ha raccontato quanto questi cambiamenti siano diventati un'emergenza».



Da parte del sindacato dei giornalisti Rai, «un sì deciso al pluralismo di idee e opinioni, ma un netto no – concludono Cdr e Usigrai – a posizioni antiscientifiche».