21 Apr 2023

Rai, Usigrai: «Basta con i giochi sulle poltrone»

«L’attuale vertice ha davanti oltre un anno di mandato – affermano i rappresentanti sindacali -, lo si metta in condizione di lavorare su piano industriale, contratto di servizio e certezze delle risorse».

«Il maldestro tentativo si sostituire prima del tempo l'ad della Rai, Fuortes, pare fallito. Chi fino ad oggi ha giocato sull'incertezza dei vertici per bloccare la Rai non ha più alibi». Lo afferma in un comunicato stampa l’esecutivo Usigrai.



«Si pretenda da questo vertice il piano industriale – continuano i rappresentanti sindacali -, si firmi il contratto di Servizio scaduto da mesi e si dia certezza di risorse con decisioni chiare sul canone Rai, come chiedono anche i sindacati che hanno proclamato lo sciopero per il 26 maggio».



La nota prosegue: «La prova di forza per chiudere prima del tempo il mandato dell’ad della Rai è l’ennesimo segnale di una legge di governance che non funziona e che l’Usigrai chiede da tempo sia cambiata per il bene del Servizio pubblico e per la certezza dovuta a cittadini e dipendenti rispetto agli investimenti e agli impegni sulla Rai».



Il comunicato si chiude con un auspicio per il prossimo futuro: «Per risollevare i conti in rosso dell’azienda non servono gli esercizi su teatri e teatrini da offrire al manager scelto dal Mef per la Rai, in cambio della poltrona. Questo vertice ha davanti oltre un anno di mandato, lo si metta in condizione di lavorare e lo si misuri sui risultati».