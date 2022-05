Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai

10 Mag 2022

Rai, Usigrai: «Convocazione dell'Ad al Copasir precedente grave»

«La convocazione del Copasir per l'amministratore delegato della Rai è un precedente grave». Così, in una nota, l'Esecutivo Usigrai. «È opportuno ricordare – rilevano i rappresentanti dei giornalisti – che la Rai è azienda di Servizio Pubblico e non tv di Stato. Quindi la scelta degli ospiti da invitare deve restare nella sua esclusiva autonomia, in quella di direttrici e direttori di tg e radio e dei responsabili delle trasmissioni di approfondimento».



Per l'Usigrai, «confondere questo tema con quello del pagamento degli ospiti è operazione di distrazione che serve a creare confusione. Per quel che ci riguarda le interviste e le opinioni – concludono – non devono mai essere a pagamento. Ma la scelta degli intervistati e degli opinionisti è competenza esclusiva dei responsabili giornalistici».