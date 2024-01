Usigrai: «Solidarietà alla troupe del Tg2 cui è stata danneggiata l'auto in Slovenia»

18 Gen 2024

Rai, Usigrai: «Solidarietà alla troupe del Tg2 cui è stata danneggiata l'auto di servizio in Slovenia»

«La denuncia di quanto accaduto serva a individuare i colpevoli dell'atto vandalico. Va condannato ogni tentativo di intimidazione contro chi fa informazione al servizio dei cittadini», rilevano i rappresentanti sindacali.

«L'Usigrai esprime solidarietà a giornalista e troupe del Tg2 a cui è stata danneggiata l'auto di servizio mentre erano impegnati in Slovenia nelle riprese per uno speciale della testata Rai». Lo afferma, in una nota, l'esecutivo del sindacato dei giornalisti del servizio pubblico.



«La denuncia di quanto accaduto – prosegue l'Usigrai – serva a individuare i colpevoli dell'atto vandalico. Va condannato ogni tentativo di intimidazione contro chi fa informazione al servizio dei cittadini».