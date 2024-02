Rainews 24

23 Feb 2024

Rainews 24, il Cdr: «In diretta gli interventi di esponenti della maggioranza, in ritardo le cariche della polizia»

La protesta dei rappresentanti sindacali: «Le notizie si danno. Sempre. È una forma di rispetto verso i cittadini che vogliono un'informazione obiettiva e libera. E le notizie si danno per rispetto alla nostra dignità professionale. E non si nascondono per fare un piacere alla maggioranza di turno».

«Ancora una volta a Rainews24 si danno in diretta interventi di esponenti politici della maggioranza e della presidente del Consiglio. Il tutto a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna». È quanto rileva, in una nota, il Cdr di RaiNews 24.



«È stato mandato in diretta l'intervento di Tajani nel suo ruolo di leader politico e non di ministro, oltre all'intero video-messaggio della presidente Meloni. Il tutto senza alcun rispetto delle regole della par condicio», spiegano i rappresentanti sindacali.



«E ancora una volta – incalzano – Rainews24 diffonde in ritardo e senza adeguata copertura una notizia di rilevanza nazionale. Le cariche della polizia a Pisa, che hanno avuto copertura su tutti i principali organi di informazione, sono state seguite con un servizio della sede con diverse ore di ritardo (pur in presenza di 13 feriti, di cui 10 minori). Non è la prima volta che accade».



Conclude il Comitato di redazione: «La redazione di Rainews24 con l'elezione dell'ultimo Cdr ha dato un segnale chiaro. Le notizie si danno. Sempre. È una forma di rispetto verso i cittadini che vogliono un'informazione obiettiva e libera. E le notizie si danno per rispetto alla nostra dignità professionale. E non si nascondono per fare un piacere alla maggioranza di turno».