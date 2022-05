VII Festival del giornalismo: Paolo Berizzi riceve il premio 'Daphne Caruana Galizia'

13 Mag 2022

Ronchi dei Legionari, presentata l'edizione 2022 del Festival di giornalismo di Leali delle Notizie

Dal 3 giugno «dodici giorni intensi in cui si susseguiranno 177 ospiti nazionali e internazionali, 29 panel di discussione, 21 presentazioni letterarie, 3 mostre fotografiche, 2 premi giornalistici, 2 letture sceniche e 1 seminario», hanno anticipato gli organizzatori illustrando il programma nella sala del Consiglio Comunale.

Presentato venerdì 13 maggio 2022 nella sala del Consiglio Comunale di Ronchi dei Legionari l'ottava edizione del Festival del Giornalismo organizzato dall'associazione culturale Leali delle Notizie, in programma da 3 al 18 giugno prossimi. «Dodici giorni intensi – spiegano i promotori in una nota – in cui si susseguiranno 177 ospiti nazionali e internazionali, 29 panel di discussione, 21 presentazioni letterarie, 3 mostre fotografiche, 2 premi giornalistici, 2 letture sceniche e 1 seminario».



In calendario anche la V edizione del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia, con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, mentre il Festival ha ricevuto, anche quest'anno il Patrocinio del ministero della Cultura. Novità dell'edizione 2022 è il Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, giornalista ronchese vicepresidente di Leali delle Notizie scomparsa nell'agosto 2021.



«Siamo partiti otto anni fa mettendoci in gioco e realizzando un piccolo Festival del Giornalismo. Incominciare questa avventura per noi è stata una grande scommessa», è il commento del presidente dell'associazione, Luca Perrino. «Questo momento dell'anno è per noi davvero importante perché abbiamo visto la nostra manifestazione culturale crescere nel tempo e intendiamo ingrandirla ogni anno sempre di più. Ci riempie d'orgoglio vedere che un piccolo centro del nord est italiano può diventare il centro degli appuntamenti culturali dell'intera regione».



Per Tiziana Gibelli, assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, «il Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie è un momento importante per capire qual è l'attualità attraverso non solo la storia, ma soprattutto attraverso il libero confronto che ci deve essere sempre. La pluralità di opinioni e di posizioni è infatti essenziale per formarsi le proprie idee, soprattutto in questo periodo in cui siamo sommersi da notizie sbagliate e da fake news costruite per orientare l'opinione pubblica».



Presenti alla presentazione dell'ottava edizione del Festival anche il sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet; il presidente della Quinta Commissione del Consiglio Regionale, Diego Bernardis; il vicepresidente della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, Roberto Tonca; il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Alberto Bergamin.



