La protesta in diretta tv della giornalista Marina Ovsyannikova a marzo 2022

10 Feb 2023

Russia, la giornalista 'no war' Ovsyannikova racconta la sua fuga

La reporter è riuscita a raggiungere l'Unione Europea lo scorso ottobre grazie a Rsf: «Abbiamo errato in un campo per ore orientandoci con le stelle. Tutta la comunità internazionale deve unirsi contro il regime».

«Auguro al popolo ucraino di riconquistare la loro terra, di riprendersi il loro Paese e di raggiungere la vittoria. È quasi un anno che dura. I crimini sanguinari del regime russo sono sempre più atroci. Tutta la comunità internazionale deve unirsi contro il regime». Lo dice la giornalista russa Marina Ovsyannikova, che il 14 marzo 2022 aveva esposto un cartello “no war” in diretta alla tv russa, raccontando per la prima volta la sua rocambolesca fuga dalla Russia assieme alla figlia, avvenuta lo scorso ottobre grazie all’aiuto di Reporters Sans Frontières (Rsf), nel corso di un’affollatissima conferenza stampa a Parigi.



«Per fuggire abbiamo scelto la notte tra venerdì e sabato - ha spiegato Ovsyannikova, che rischiava dieci anni di carcere nel verdetto che era atteso per lo scorso 9 ottobre -. Avevamo due giorni per lasciare la Russia. È stato un successo. Abbiamo preso diverse direzioni, cambiato sette veicoli, anche se uno di essi si è impantanato in un campo e abbiamo dovuto camminare in piena notte, senza rete mobile, ci siamo orientati con le stelle. È stata una vera prova. Abbiamo errato in questo campo per diverse ore nascondendoci dalla guardia di frontiera e qualche trattore che circolava».



Ovsyannikova, che ora vive nascosta nel territorio dell’Unione Europea sotto massima protezione, ha accusato il regime di Mosca: «Tutta la Russia si trova in una bolla di propaganda. Non c'è alcun media indipendente. Solo con una connessione Vpn si può accedere alla vera informazione. Molti russi capiscono ovviamente quello che accade, ma non protestano per paura. Il potere è come una piovra, le forze di sicurezza agiscono in modo preventivo appena c'è qualcuno che prova ad alzare la testa».



La conferenza stampa integrale di Marina Ovsyannikova è disponibile sul canale YouTube di Rsf.