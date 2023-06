La segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante (Foto: assostampasicilia.it)

13 Giu 2023

Informazione in Sicilia, il 15 e il 16 giugno Alessandra Costante a Catania e Palermo

La segretaria della Fnsi sarà accompagnata dal direttore Tommaso Daquanno. In programma meeting con alcune redazioni e Cdr e un corso di formazione.

La segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, accompagnata dal direttore della Fnsi Tommaso Daquanno, passerà due giornate in Sicilia, giovedì 15 giugno 2023 a Catania e venerdì 16 a Palermo.



Nel corso della giornata di giovedì a Catania Costante incontrerà le redazioni etnee di La Sicilia, Rei TV e Telecolor, assieme al segretario ed al vice segretario regionale Giuseppe Rizzuto e Concetto Mannisi, alla presidente del Consiglio regionale Tiziana Tavella. Sarà presente anche il segretario della sezione di Catania Filippo Romeno. Al centro degli incontri con Cdr e redazioni ci sarà la situazione dell’informazione in Sicilia, la situazione contrattuale e le modifiche sulle leggi che regolano l'informazione che la Fnsi intende portare al parlamento.



Il 16 giugno dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Assostampa Sicilia a Palermo (via Crispi 286), Alessandra Costante sarà tra i relatori del corso “Inpgi, Casagit, Fondo pensione complementare, Fnsi: il ruolo degli istituti di categoria dei giornalisti tra crisi e precarietà” che darà diritto a quattro crediti formativi. Assieme alla segretaria generale della Fnsi ci saranno Marina Macelloni (presidente Inpgi), Gianfranco Giuliani (presidente Casagit), Gianfranco Summo (vicepresidente Casagit), Alessia Marani (presidente Fondo pensione complementare); Giuseppe Rizzuto (segretario regionale Assostampa Sicilia) e Roberto Ginex (consigliere nazionale Fnsi).