Un momento dell’incontro (Foto: assostampasicilia.it)

26 Mag 2025

Sicilia, l’Assostampa incontra l’assessore alle Autonomie locali per la difesa dei diritti dei giornalisti

La riunione, richiesta dal Gus di Catania insieme con la segreteria provinciale del sindacato, è stata finalizzata ad affrontare i problemi che attanagliano i cronisti della Pa.

Incontro nell’ex palazzo Esa, sede della Regione siciliana a Catania, tra i rappresentanti dell’Associazione siciliana della stampa e l’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina. La riunione, richiesta dal Gus (Gruppo uffici stampa) di Catania insieme con la segreteria provinciale del sindacato, è stata finalizzata ad affrontare i problemi che attanagliano i giornalisti della pubblica amministrazione. In particolare, Assostampa, assistita dall’avvocato Manuela Lo Presti, ha chiesto di fare chiarezza sulle diverse normative che nel corso degli anni si sono susseguite, garantendo il rispetto dei diritti dei giornalisti che operano quotidianamente in questo settore delicato e strategico per i cittadini.



All’incontro hanno partecipato il segretario provinciale di Assostampa, Filippo Romeo, il presidente del Gus regionale, Orazio Vecchio, e quello di Catania, Gaetano Guidotto. Presente, a testimonianza dell’importanza degli argomenti trattati, anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Concetto Mannisi. L’assessore, dimostrando chiara sensibilità nei confronti della tutela dei diritti di ogni professionista che opera nella pubblica amministrazione e ritenendo gli uffici stampa fondamentali per garantire trasparenza e a vantaggio dei cittadini, si è impegnato a promuovere ulteriori incontri a Palermo, dove gli argomenti sollevati verranno approfonditi. (Da assostampasicilia.it)