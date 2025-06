Un momento dell'assemblea elettiva del Sindacato giornalisti Veneto Un momento dell'assemblea elettiva del Sindacato giornalisti Veneto

18 Giu 2025

Sindacato giornalisti Veneto, Massimo Zennaro nuovo segretario

Vicecaporedattore della Tgr Rai del Veneto, 60 anni, ha ottenuto 57 preferenze su 58 votanti. Succede a Monica Andolfatto, cronista del Gazzettino, che ha guidato Sgv per due mandati. Rinnovati anche gli organismi dirigenti e di garanzia dell'Assostampa regionale.

Massimo Zennaro è il nuovo segretario del Sindacato giornalisti Veneto. Lo hanno eletto i 58 delegati all'assemblea regionale che si è svolta mercoledì 18 giugno, a Mestre. Zennaro, 60 anni, vicecaporedattore della Tgr Rai del Veneto ha ottenuto 57 preferenze. Succede a Monica Andolfatto, cronista del Gazzettino, che ha guidato Sgv per due mandati.



Rinnovati anche gli organismi dirigenti e di garanzia dell'Assostampa regionale. Nel direttivo entrano: per i professionali, Alice Bragantini (Triveneta), Riccardo Verzè (Arena), a fianco dei confermati Andolfatto, Alessio Antonini (Corriere del Veneto), Tiziana Bolognani (Antennatre), Daniele Carlon (pensionato ex segretario Sgv), Paolo Dal Ben (Arena), Giuliano Doro (pensionato Nem), Diego Neri (Giornale di Vicenza); per i collaboratori, assieme ai confermati Efrem Tassinato e Alessandro Foroni, Marco Billo e Laura Perina, tutti giornalisti lavoratori autonomi.



Il Collegio dei probiviri risulta così composto: professionali, Sara Barovier, Gabriella Basso e Roberto Reale; collaboratori: Gilberto Padovan e Gianni Trentin. Infine, il Collegio dei revisori dei conti: professionali Enrico Galeazzo e Mauro Pertile e collaboratore Livio Piccin.



«Il sindacato è una macchina complessa – ha detto Zennaro - servono sindacalisti veri, persone capaci, empatiche, solidali, attive, tecnicamente preparate. Non si può improvvisare nulla: bisogna studiare e approfondire. Serve un sindacato forte, che si occupi di tutto il mondo giornalistico, da quello dipendente sottoposto a un forte attacco occupazionale e sui redditi, a quello più debole del lavoro autonomo e precario. L'obiettivo è rendere il mondo del giornalismo capace di essere voce autorevole e capace di svolgere il suo ruolo fondamentale di difesa dei cittadini e della democrazia».



Ai lavori dell'assemblea che ha portato all'elezione di Zennaro hanno partecipato anche la segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana Alessandra Costante e il segretario aggiunto Matteo Naccari, con il direttore Tommaso Daquanno, l'ex segretario generale Raffaele Lorusso, il segretario del Sindacato giornalisti del Trentino-Alto Adige Rocco Cerone, il presidente e il vicepresidente dell'Inpgi, Roberto Ginex e Mattia Motta, il presidente e il vicepresidente di Casagit, Gianfranco Giuliani e Gianfranco Summo.