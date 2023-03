Stefano Ferrante, nuovo segretario di Stampa Romana (Foto: stamparomana.it)

06 Mar 2023

Stampa Romana, Stefano Ferrante nuovo segretario

Giornalista parlamentare del tg de La7, da sempre impegnato negli organismi di categoria e nel sindacato, è stato eletto venerdì 4 marzo 2023 dai 60 delegati del X Congresso dell'Assostampa al terzo scrutinio con 35 voti. Sostituisce Lazzaro Pappagallo, alla guida dell'Associazione dal 2015.

Stefano Ferrante è il nuovo segretario di Stampa Romana. È stato eletto dai 60 delegati del X Congresso dell'Associazione al terzo scrutinio con 35 voti. Marco Vignudelli ha raccolto 25 preferenze.



Stefano Ferrante è giornalista parlamentare del tg de La7, dove ha iniziato a lavorare quando l'emittente si chiamava Telemontecarlo.



Nato ad Ascoli Piceno il 15 aprile 1970, ha svolto il praticantato presso l'Ifg di Urbino, dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università di Macerata e il conseguimento dell'abilitazione alla professione di avvocato.



È da sempre impegnato negli organismi di categoria e nel sindacato, come Cdr, consigliere della Fnsi e negli organismi dell'Associazione Stampa Romana.



Sostituisce alla guida del sindacato territoriale delle giornaliste e dei giornalisti di Roma e del Lazio Lazzaro Pappagallo, in carica dal 2015. (Da: stamparomana.it)