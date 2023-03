Rocco Cerone, segretario del Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige

06 Mar 2023

Trentino Alto Adige, il sindacato: «Seguiamo la vicenda giudiziaria tra Athesia e Salto.bz»

Associazione regionale di Stampa, Assostampa Bolzano e Fnsi si riservano di approfondire gli aspetti giuridici del procedimento in sede civile che vede contrapposto il gruppo editoriale della famiglia Ebner al portale informativo per una presunta diffamazione a mezzo stampa.

Il Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige, Assostampa Bolzano e la Federazione nazionale della Stampa italiana «stanno seguendo la vicenda giudiziaria in sede civile che vede contrapposti il gruppo editoriale Athesia della famiglia Ebner al portale informativo online Salto.bz per una presunta diffamazione a mezzo stampa, riservandosi di approfondire gli aspetti giuridici da parte del dipartimento sindacale della Fnsi». Lo rende noto un comunicato congiunto del sindacato regionale, dell'Assostampa Bolzano e della Federazione della Stampa.



«Sindacato regionale giornalisti, Assostampa Bolzano e Fnsi – prosegue il comunicato –, nel ribadire il valore costituzionalmente garantito della libertà di informazione sancito dall'articolo 21 della carta fondamentale, ricordano le sollecitazioni al Parlamento italiano ed europeo per l'approvazione del Media Freedom Act».



La nota si conclude ricordando «il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale ha recentemente affermato: "È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti"».