Daniele Macheda (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

07 Nov 2024

Stati generali del servizio pubblico, Usigrai: «Il taglio alle spese per il personale mette un'ipoteca sul futuro della Rai»

L'allarme del segretario del sindacato dei giornalisti Rai Daniele Macheda nel corso della seconda giornata di lavori, giovedì 7 novembre 2024, in Senato.

«Il taglio del 2% alle spese per il personale Rai mette un'ipoteca sul piano industriale e sul futuro dell'azienda». Lo ha detto il segretario dell'Usigrai Daniele Macheda nel suo intervento giovedì 7 novembre ai lavori della seconda giornata degli Stati generali del servizio pubblico a palazzo Giustiniani, a Roma.



«Questo importante appuntamento sul futuro della Rai - ha proseguito Macheda - può essere l'occasione per capire chi ha veramente a cuore il futuro del servizio pubblico radiotelevisivo del nostro Paese. Visto che siamo al Senato, ricordo che il presidente La Russa, seconda carica dello Stato, ha definito, in una trasmissione di Bruno Vespa, calunniatori i giornalisti di Report: tutto ciò senza una replica del conduttore e nemmeno una parola dell'azienda a difesa dei lavoratori e del giornalismo del Rai».



Ha concluso il segretario Usigrai: «È grave che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia definito un linciaggio le inchieste giornalistiche Rai sui centri di accoglienza in Albania. In questo quadro ci avviciniamo pericolosamente al 2027, anno in cui scadrà l'affidamento in esclusiva alla Rai del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale e non vedo oggi alcuna garanzia per il suo rinnovo».