Stefano Tamburini nuovo direttore del Tirreno. Gli auguri di buon lavoro dell'Ast

L'avvicendamento dopo il passaggio del quotidiano da Gedi a Sae. Tamburini, che ha ottenuto il gradimento dell'assemblea dei redattori con 57 voti a favore, 5 contrari e 5 schede bianche, succede a Fabrizio Brancoli, cui il sindacato regionale invia «un caloroso augurio per il nuovo incarico professionale».

L'editoriale d'esordio del nuovo direttore del Tirreno, Stefano Tamburini

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana «si complimentano con il collega Stefano Tamburini, nuovo direttore de Il Tirreno, al quale rivolgono i migliori auguri di buon lavoro per l'impegno professionale alla guida di una testata storica, e assai consolidata in Toscana, che ha appena superato un non semplice passaggio di proprietà».



Nel rispetto dei ruoli, si legge in una nota dell'Assostampa, «Ast, anche a nome della Fnsi, continuerà ad assicurare, sia al direttore che a tutta la redazione, la piena disponibilità del sindacato per favorire il miglior svolgimento del lavoro» e «invia anche un saluto e un caloroso augurio al collega Fabrizio Brancoli per il nuovo incarico professionale dopo aver diretto Il Tirreno».



Il direttore Stefano Tamburini, come informa il Cdr, ha ottenuto il gradimento dell'assemblea dei redattori con 57 voti a favore, 5 contrari, 5 schede bianche.



Di seguito la nota del Comitato di redazione del Tirreno.

Il Cdr de Il Tirreno comunica che hanno partecipato all'assemblea e alla votazione per il gradimento del nuovo direttore, Stefano Tamburini, 67 colleghi su 76, cioè con affluenza più alta degli ultimi anni. Il risultato del voto – avvenuto in parte in presenza e in parte online – è il seguente: 57 voti a favore, 5 schede bianche e 5 voti contrari.

Il Comitato di redazione ha comunicato l'esito della votazione al direttore che ha ringraziato il corpo redazionale per la fiducia dimostrata. Il direttore ha dato la disponibilità al Cdr per una serie di consultazioni a breve per verificare, passo dopo passo, l'andamento della nuova impostazione del giornale.