Il Ministero della Salute (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

24 Ott 2024

'Stress da lavoro dei giornalisti': il 3 dicembre seminario al ministero della Salute

La partecipazione al corso darà diritto a quattro crediti formativi. L'appuntamento è fissato per le 9:30 a Lungotevere Ripa 1 a Roma.

‘Stress da lavoro dei giornalisti, indagine e rischi di patologie correlate’: è questo il titolo del corso di formazione che si svolgerà martedì 3 dicembre 2024 dalle 9:30 alle 13:30 nell’Auditorium ‘Cosimo Piccinno’ del ministero della Salute (Lungotevere Ripa 1, Roma).



Il seminario è organizzato in collaborazione con ForMedia e Casagit, e con il contributo scientifico dell’Ordine degli Psicologi, dell’Ordine dei Medici e del ministero della Salute.



L’obiettivo dell’incontro è far emergere gli aspetti spesso meno conosciuti dagli stessi colleghi dei pericoli per la salute per chi lavora tanto in redazione quanto fuori dalle redazioni.



L’introduzione sarà a cura dei giornalisti Maurizio Di Schino e Francesca D’Avello. A moderare l’incontro sarà Tommaso Polidoro, consigliere nazionale della Fnsi. Di seguito l’elenco delle relazioni previste:

Matteo Ronchetti (psicologo del lavoro nel settore giornalistico) - Fattori di rischio psicosociali nel settore giornalistico;

Francesco Ardito (Professore Associato di Chirurgia, Università Cattolica di Roma) - La calcolosi della colecisti e sue complicanze;

Filippo Lococo (Professore Associato in Chirurgia Toracica, Università Cattolica di Roma) - Fumo ed Amianto: rischi, prevenzione e prospettive di cura precoce;

Benedetta Persechino (medico del lavoro rischi psicosociali e tutela dei lavoratori) - La tutela dei lavoratori dai rischi psicosociali;

Laura Lorenzon (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Irccs – Roma) - Ulcere da stress e malattia da reflusso gastroesofageo.



I giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati su formazionegiornalisti.it otterranno quattro crediti.