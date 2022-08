Tg1, Cdr e Usigrai: «Non sono accettabili ingerenze fuori luogo da parte di nessuno»

01 Ago 2022

I rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico contro qualunque «tentativo di strumentalizzazione e falsificazione sui dati di ascolto» e di interferire con la linea editoriale e le scalette di sommario. «L'indipendenza e la totale correttezza del Tg non sono in discussione», rilevano.

«Non sono accettabili ingerenze fuori luogo da parte di nessuno sulla linea editoriale del Tg1 né sulle scalette di sommario, costruite secondo criteri di notiziabilità. L'indipendenza e la totale correttezza del Tg1 non sono in discussione». Lo affermano, in una nota congiunta, Cdr del Tg1 e Usigrai.



«Né accettiamo – proseguono – alcun tentativo di strumentalizzazione e falsificazione sui dati di ascolto del Tg1 che negli ultimi 9 mesi sono lusinghieri. Sono aumentati gli spazi gestiti dal Tg1 nella programmazione di rete e il telegiornale è in prima linea nel racconto di tutti gli eventi più importanti, non solo con le edizioni del tg ma anche con straordinarie e speciali che segnano ottimi risultati in termini di ascolto, come recentemente accaduto ad esempio in occasione della crisi di governo. Questo grazie all'impegno di tutti quanti, anche fuori dall'ordinario, viste le uscite di giornalisti non sostituite, per le quali continuiamo a chiedere con forza il reintegro».