Microfoni della Tgr Rai

31 Lug 2026

Tgr Rai Campania, Pocobelli Ragosta nominato caporedattore

Il giornalista prenderà il posto di Oreste Lo Pomo, che andrà in pensione, dal 27 agosto 2026.

«L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, su proposta del direttore della Testata Giornalistica Regionale, Roberto Pacchetti, ha nominato Guido Pocobelli Ragosta caporedattore centrale della Tgr Campania. La nomina decorrerà dal 27 agosto 2026». È quanto si legge in una nota della Rai riportata dall’Adnkronos venerdì 31 luglio 2026.



Giornalista professionista dal 2001, Pocobelli Ragosta «è in servizio presso la Tgr Campania dal marzo 2006, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Caporedattore, assumendo nel corso degli anni numerose responsabilità editoriali e organizzative». Pocobelli Ragosta «raccoglie il testimone da Oreste Lo Pomo, decano dei Caporedattori della TGR, che dopo aver guidato per dodici anni la Tgr Basilicata e per quattro anni e mezzo la Tgr Campania, concluderà il proprio percorso professionale in Rai il 26 agosto 2026, lasciando il servizio per il meritato pensionamento». La Direzione della Testata Giornalistica Regionale «esprime a Oreste Lo Pomo il più sentito ringraziamento per la professionalità, l'equilibrio, la competenza e la dedizione dimostrati nel corso di una lunga e prestigiosa carriera al servizio del giornalismo del servizio pubblico e rivolge a Guido Pocobelli Ragosta i più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico», conclude la nota. (anc)