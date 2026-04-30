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Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Cdr 21 Mag 2026

Tgr Rai Veneto, il Cdr: «La visita di Giuli a Palazzo Labia un'ottima occasione, ribadita nostra contrarietà alla vendita»

Il Comitato di redazione ha suggerito di «suddividere gli spazi per far coesistere realtà espositiva e giornalistica». Il ministro della Cultura: «Confermo la volontà del Mic di valorizzare questo bene pubblico di straordinario valore storico e il Teatro delle Vittorie a Roma».

«La visita odierna del ministro della cultura Alessandro Giuli a Palazzo Labia è stata per il Cdr della Tgr Veneto un'ottima occasione per presentare il punto di vista della redazione e l'opportunità per ribadire la contrarietà alla vendita della sede veneziana della Rai e dell'eventuale trasferimento a Mestre». Lo afferma in una nota riportata dall’agenzia Ansa giovedì 21 maggio 2026 il Cdr della Tgr Veneto.

Il Comitato di redazione fa sapere di avere «espresso preoccupazione per quanto pubblicato nelle ultime settimane dalla stampa e non solo, suggerendo tra l'altro a Giuli, qualora fosse esercitato il diritto di prelazione da parte dello Stato di suddividere gli spazi all'interno del Labia, per far coesistere una realtà espositiva con quella giornalistica».

A Giuli, nel corso del giro del palazzo, è stata presentata l'opera di Gianbattista Tiepolo. Giuli ha visitato anche il resto dello stabile, gli spazi della redazione e gli studi radiotelevisivi incontrando tecnici e giornalisti.  Al ministro il Cdr ha consegnato una lettera - promemoria, che ribadisce tra l'altro come, studiando i percorsi, l'attività di redazione possa essere compatibile con flussi di visitatori anche notevoli.

A margine della sua visita Giuli ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’Adnkronos: «Confermo con convinzione la volontà del Ministero della Cultura di valorizzare, per quanto nelle nostre possibilità, Palazzo Labia a Venezia, così come il Teatro delle Vittorie a Roma. Essere oggi qui testimonia la vicinanza del Mic a un bene pubblico di straordinario valore storico, artistico e culturale, che merita di essere pienamente valorizzato e restituito alla città di Venezia. Sento il dovere – ha concluso il ministro - di verificare personalmente la situazione, mettendo il ministero a disposizione della Rai, dei cittadini di Venezia affinché questo patrimonio sia preservato e offerto alla collettività». (anc)

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