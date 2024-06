La homepage di hollywoodreporter.it

19 Giu 2024

The Hollywood Reporter Roma, i giornalisti: «Stipendi non pagati, 5 giorni di sciopero»

I cronisti incroceranno le braccia da mercoledì 19 giugno 2024: «Le parole non bastano più».

«I giornalisti di The Hollywood Reporter Roma attendono da mesi che venga loro corrisposto lo stipendio. L’azienda non ha ottemperato ai propri doveri e tuttora non ha mostrato alcuna prospettiva realistica e sostenibile per il giornale. La redazione ha continuato a realizzare, anche in una situazione sempre più disperata, un prodotto di alto livello qualitativo». Così, in un comunicato sindacale diffuso martedì 18 giugno 2024, i giornalisti di The Hollywood Reporter Roma.



I cronisti, prosegue la nota, «difenderanno in ogni sede i propri diritti, e proclamano a partire da mercoledì 19 giugno alle ore 9 un nuovo sciopero di cinque giorni – a cui potranno aggiungersi altri cinque giorni – che potrà essere interrotto solo a fronte di atti concreti da parte dell’azienda. Le parole non bastano più».