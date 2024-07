La home page di hollywoodreporter.it

18 Lug 2024

The Hollywood Reporter Roma, Stampa Romana: «L'editore paghi i giornalisti»

Il sindacato regionale: «Dopo che i precedenti dipendenti, i collaboratori e l'ex direttore si sono dimessi per giusta causa perché da mesi non erano retribuiti, Gian Marco Sandri assicura che 'il progetto è solido'. Se è come dice, ci aspettiamo che entro fine mese siano saldate le spettanze dei colleghi».

«La fantasia ovviamente abbonda nel mondo dello spettacolo e solo questa può spiegare la comunicazione dell'editore italiano di The Hollywood Reporter Gian Marco Sandri che attribuisce all'ex direttore Boris Sollazzo il documento di solidarietà degli uffici stampa dello spettacolo, sottoscritto da decine di artisti, attori, registi, tecnici». Così la segreteria dell'Associazione Stampa Romana in una nota pubblicata giovedì 18 luglio 2024 anche sul sito web del sindacato regionale.



«Sandri – prosegue Stampa Romana – dice anche che The Hollywood Reporter continua la sua attività (come lo si può valutare consultandolo online), con una nuova squadra. Per lui una sola domanda: ha intenzione di pagarla, visto che i precedenti dipendenti, i collaboratori e l'ex direttore si sono dimessi per giusta causa perché da mesi non erano retribuiti? 'Il progetto è solido' assicura Sandri, che ostenta un sorriso smagliante nella foto che correda le sue dichiarazioni. Se è come dice, ci aspettiamo che entro fine mese siano saldate le spettanze dei colleghi della precedente redazione».