Sandro Bennucci, presidente dell'Assostampa Toscana (Foto: Massimo Sestini)
Associazioni 26 Set 2025

Toscana, Ast firma con i candidati alla presidenza della Regione il 'protocollo sull'informazione'

Il sindacato regionale: «Riteniamo importante che chi sarà chiamato a guidare l'ente nei prossimi cinque anni sia consapevole delle difficoltà del settore e si impegni alla tutela della libertà d'informazione e a favorire, in ogni forma, il lavoro dei giornalisti».

«L'Associazione Stampa Toscana, anche per le elezioni regionali fissate per il 12 e 13 ottobre 2025, propone, come è ormai consuetudine, a chi corre per la carica di presidente della Regione la sottoscrizione di un protocollo che lo impegni alla tutela della libertà d'informazione e a favorire, in ogni forma, il lavoro dei giornalisti». Ne dà notizia la stessa Ast, venerdì 26 settembre 2025, sul proprio sito web.

«Il settore dell'informazione - si legge ancora - vive non poche difficoltà, economiche e precariato diffuso, e riguarda sia le aziende private sia, per alcuni aspetti, i colleghi che svolgono la professione nelle varie articolazioni della pubblica amministrazione. Riteniamo importante che chi sarà chiamato a guidare la Regione Toscana nei prossimi cinque anni ne sia consapevole e faccia propri impegni e preoccupazioni, convinti che tutelare il lavoro dei giornalisti vuol dire tutelare la libertà di informazione e dunque la democrazia».

I tre candidati alla presidenza della Regione hanno aderito all'invito di Assostampa Toscana, che ha stilato un calendario delle firme così fissato: lunedì 29 settembre, alle 17.15, firmerà Alessandro Tomasi, candidato presidente per il Centrodestra; giovedì 2 ottobre alle 8 sarà nella sede del sindacato regionale Antonella Bundu, candidata presidente di 'Toscana Rossa'; sempre giovedì 2 ottobre, alle 8.30, sarà la volta di Eugenio Giani, candidato del Centrosinistra (Campo largo). «Cronisti, fotografi, cineoperatori e tutti i rappresentanti delle testate sono invitati», conclude Ast. (mf)

Associazioni
22 Set 2025
Tgr Toscana: approvato il piano territoriale della caporedattrice De Francisci. I complimenti dell'Ast
Associazioni
20 Set 2025
Il figlio di Riina ospite di un podcast, Assostampa Sicilia: «Pericolosa sponda per la disinformazione»
Associazioni
18 Set 2025
Aser: «Al Ferrara Buskers fotogiornalisti costretti a regalare le loro foto all’organizzazione per ottenere l’accredito»
