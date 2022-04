Il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci

01 Apr 2022

Toscana Notizie cambia direttore, Ast e Cdr: «Dal presidente Giani impegno a valorizzare la redazione»

Alla direzione dell'agenzia andrà Sandro Vannini, difensore civico regionale ed ex presidente del Corecom. L'uscente Paolo Ciampi assumerà la guida del settore della comunicazione. L'annuncio durante l'incontro con i rappresentanti sindacali che hanno registrato la disponibilità del governatore riservandosi verifiche sull'organizzazione del lavoro.

Durante l'incontro richiesto dal presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e dal Comitato di redazione dell'Agenzia d'informazione della giunta regionale, Toscana Notizie (Barbara Cremoncini, Walter Fortini, Cristiano Lucchi), il presidente della Regione, Eugenio Giani ha annunciato che Sandro Vannini, difensore civico regionale ed ex presidente del Corecom, sarà il nuovo direttore di Toscana Notizie. Mentre Paolo Ciampi, direttore uscente, assumerà la guida del settore della comunicazione. Lo rende noto l'Ast.



«L'annuncio della scelta di Vannini, avvenuto dopo il bando di selezione previsto dalla legge, è stato accolto non senza stupore in quanto interrompe una consuetudine, lunga almeno dodici anni, di direttori scelti all'interno del corpo redazionale, forte di giornaliste e giornalisti professionisti con robuste esperienze maturate negli anni, dentro e fuori la Regione», rileva il sindacato regionale.



«E proprio questa discontinuità improvvisa – prosegue – ha indotto la delegazione sindacale a chiedere a Giani l'impegno personale per la valorizzazione, sotto ogni profilo, dell'Agenzia e dei giornalisti di Toscana Notizie. Non a caso, l'incontro con il Presidente era stato chiesto tre settimane fa, proprio in seguito all'annuncio del cambio di direzione attraverso la pubblicazione del bando. Giani ha risposto garantendo l'impegno personale per la valorizzazione, sotto ogni profilo, dell'Agenzia e dei giornalisti che lavorano per Toscana Notizie, definiti dal Presidente "punti di forza fondamentali dell'informazione istituzionale della Regione". Impegno registrato da Ast e Cdr che, insieme al corpo redazionale, si riservano comunque verifiche, anche periodiche, sull'organizzazione del lavoro dell'Agenzia».



Il presidente Ast, Bennucci, ha sottolineato «l'ottimo lavoro svolto in tutti questi anni dai giornalisti dell'agenzia, una vera redazione, apprezzata da tutti i colleghi ai quali notizie e comunicati sono quotidianamente rivolti. Un lavoro prezioso e apprezzato durante la pandemia ed ancora prima. Il Cdr – spiega ancora l'Assostampa – ha illustrato al presidente Giani il quadro delle attività di Toscana Notizie, ricordando come giornalisti e giornaliste abbiano lavorato con responsabilità, correttezza e puntualità, in modo tale da permettere all'istituzione di adempiere il dovere di essere trasparente ed efficace nell'informazione delle attività amministrative nei confronti dei cittadini e valorizzando al contempo al meglio l'attività degli organi di governo».



Il Cdr ha inoltre ricordato al presidente come «negli anni le giornaliste e i giornalisti di Toscana Notizie, abbiano approfondito la loro formazione professionale e di come siano riusciti a innovare gli strumenti di lavoro, soprattutto nell'ultimo decennio con l'avvento dei social e della disintermediazione dell'informazione. Toscana Notizie ha attivato una sua pagina Facebook di pubblica utilità nel 2009 e già dal 2015 ha sperimentato l’utilizzo delle chat per divulgare le notizie. Tutto questo – conclude l'Ast – accanto alla realizzazione di ebook, speciali, reportage e sperimentazione di nuovi moduli giornalistici per raccontare le emergenze, l'attività ordinaria e il variegato universo della pubblica amministrazione».