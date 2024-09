Troupe della Tgr Rai aggredita a Roma

L'episodio poche ore dopo l'attacco a don Coluccia. Il presidente Fnsi: «È inaccettabile che esistano aree del Paese nei fatti zona franca di mafie e venditori di morte. Segnaleremo quanto avvenuto all'Osservatorio cronisti minacciati presso il ministero dell'Interno».

«Nel giro di poco più di 24 ore prima l'aggressione a don Antonio Coluccia e poi a giornalista e troupe della Tgr Rai del Lazio. In un quartiere di Roma. Ad opera dei signori e dei signorotti della droga. È inaccettabile che esistano terre di nessuno, aree del Paese nei fatti zona franca di mafie e venditori di morte. Queste minacce non hanno fermato don Coluccia, e non fermeranno la libera informazione. Anzi, contro chi vuole tenere nel buio interi territori per continuare a fare affari sporchi, la risposta deve essere corale: accendere più riflettori, più telecamere, più microfoni, moltiplicare il racconto». Lo scrive il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani.



«Massima solidarietà alla Tgr, ai professionisti dell'informazione aggrediti e a don Coluccia - prosegue -. Segnaleremo quanto avvenuto all'Osservatorio cronisti minacciati presso il ministero dell'Interno. Ma intanto l'auspicio è che gli aggressori vengano individuati subito: il segnale deve essere che lo Stato e la libera informazione vincono sempre».