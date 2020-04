Internazionale | 02 Apr 2020 CONDIVIDI:

Ue, Sassoli: «Combattiamo l'emergenza con la solidarietà e la democrazia»

Il presidente dell'europarlamento annuncia una plenaria straordinaria, il 16 e 17 aprile, dedicata all'emergenza sanitaria. E aggiunge: «Mi è stato dato il mandato di inviare una lettera alla Commissione Europea per chiedere come intende muoversi di fronte alla legge approvata dal Parlamento ungherese».

David Sassoli, presidente del Parlamento europeo (Foto: @Europarl_IT)

«Il nostro messaggio è chiaro: la democrazia continua a funzionare. Tutti gli organi del Parlamento sono al lavoro per affrontare l’emergenza del Covid-19. E tutti sono in grado di riunirsi, partecipare, dibattere, proporre e votare». Lo afferma, in un videomessaggio, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dopo una riunione a distanza con i leader dei gruppi politici.



«Oggi – spiega – abbiamo deciso di tenere una plenaria straordinaria dell'Europarlamento il 16 e 17 aprile, per votare i nuovi provvedimenti della Commissione per fronteggiare l'emergenza, per discutere e aggiornare la nostra posizione su come affrontare questa catastrofe. La democrazia continua a funzionare, anche con nuovi strumenti. E questo lo vogliamo sottolineare con forza».



E a proposito di democrazia, Sassoli aggiunge: «Mi è stato dato il mandato di inviare una lettera alla Commissione Europea, per chiedere come la Commissione intende muoversi di fronte alla legge approvata dal Parlamento ungherese e se questo non costituisca una grave violazione dell'Articolo 2 del Trattato, quello che parla dei nostri valori, fondati sulla democrazia e la libertà».



Nel corso della riunione i leader dei gruppi politici hanno infatti espresso preoccupazione per le misure di emergenza recentemente adottate in Ungheria. E la maggioranza dei gruppi ha chiesto al presidente di trasmettere le proprie riserve alla Commissione.



«L'Europa sta reagendo, mostra la potenza della sua azione e ancora molto verrà fatto – conclude il presidente dell'eurocamera – soprattutto se parteciperete insieme a noi alla lotta per sconfiggere il virus. Come Parlamento abbiamo voluto dare un piccolo esempio: abbiamo dato in dotazione alle autorità di Bruxelles una nostra sede per la cura dei pazienti e una flotta di 100 autoveicoli. Siamo pronti a fare lo stesso per le sedi di Lussemburgo e Strasburgo se ne avranno bisogno. Siamo l'Europa, la nostra forza si chiama solidarietà».



Puoi guardare il videomessaggio del presidente Sassoli è disponibile a questo link.